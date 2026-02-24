Gatti uccisi o torturati | Il Comune di Brindisi pronto a costituirsi parte civile

Il Comune di Brindisi si prepara a costituirsi parte civile dopo che un medico è stato accusato di aver ucciso tre gatti e torturato altri quattro. La decisione nasce dalle segnalazioni di cittadini preoccupati per il benessere degli animali e dalla richiesta di giustizia. L’amministrazione comunale intende tutelare gli animali coinvolti e garantire che vengano fatti rispettare i diritti degli esseri viventi. La vicenda ha suscitato molte reazioni nella comunità locale.

Procedimento a carico di un medico, l'assessore Ercole Saponaro: “L'amministrazione comunale, responsabile di tutti gli animali presenti sul territorio, è parte lesa”. In campo anche le associazioni animaliste BRINDISI – L'amministrazione comunale si costituirà parte civile, in un eventuale procedimento a carico del medico accusato di aver ucciso tre gatti e di averne torturati altri quattro. L'input arriva dall'assessore ai Servizi sociali, con delega al benessere degli animali, Ercole Saponaro. È della giornata di ieri (lunedì 23 febbraio) la notizia della chiusura delle indagini a carico del 51enne Cristian Luca Ghezzani, professionista in servizio presso una struttura pubblica, che avrebbe commesso i presunti crimini che gli vengono contestati, fra il 2023 e il 2025. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Tre gatti uccisi e altri quattro torturati a Brindisi: indagato medico brindisinoUn medico brindisino di 50 anni è sotto indagine dopo aver ucciso tre gatti e torturato altri quattro, provocando il dolore dei proprietari degli animali.

Crans Montana, il sindaco Beppe Sala: “Il Comune di Milano pronto a costituirsi parte civile”Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha visitato oggi i giovani ricoverati, incontrando anche le loro famiglie.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Brindisi, gattini torturati e uccisi per strada: indagato un medico 50enne; Tre gatti uccisi e altri quattro torturati: indagato medico brindisino; Strage di gatti a Brindisi, indagato un medico: Animali messi in trappola, seviziati e uccisi; Torturava e ammazzava gatti, nei guai dottore brindisino. Le associazioni: Ci chiamarono esaltati.

Gattini torturati e uccisi per strada: indagato un medico 50enneUn 50enne, medico in una struttura pubblica pugliese, è indagato dalla Procura di Brindisi per aver ucciso almeno tre gatti e ferito altri cinque con crudeltà, agendo tra il 2023 e il 2025. L’uomo, se ... zoom24.it

Gatti torturati e uccisi: svolta nel giallo del killer dei felini, indagato un medico anestesistaPotrebbe essere arrivato a una svolta il giallo dei gatti uccisi a Brindisi: almeno tre i felini ammazzati, altri cinque feriti nel tentativo. Indagato un cinquantenne del luogo, un medico anestesista ... msn.com

Brindisi, individuato il «killer seriale dei gatti»: è un medico anestesista. L'accusa: «Animali torturati e uccisi» x.com

ORRORE SULLE COLONIE FELINE: 3 GATTI UCCISI, ALTRI 5 NEL MIRINO. INDAGATO UN MEDICO 51ENNE. Una vicenda che scuote la comunità e accende i riflettori su episodi di presunta crudeltà ai danni di animali indifesi. La Procura di Brindisi h - facebook.com facebook