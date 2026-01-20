Questo lecca-lecca riproduce musica nella tua testa | come funziona il nuovo trend virale sui social

Il nuovo trend virale sui social presenta un lecca-lecca che, secondo alcuni utenti, sembra riprodurre musica nella mente. Questa innovativa esperienza sensoriale, ancora oggetto di discussione, ha attirato l'attenzione per la sua peculiarità nel creare un effetto sorprendente e insolito. In questo articolo, esploreremo come funziona questa tendenza e cosa si nasconde dietro questa curiosa invenzione.

Immagina di addentare un lecca-lecca e all’improvviso sentire la musica esplodere nella tua testa. Non nelle orecchie, non attraverso cuffie o altoparlanti, ma proprio lì, dentro il cranio, come se il tuo cervello avesse improvvisamente sintonizzato una radio privata. Sembra fantascienza, vero? Eppure è esattamente ciò che promette Lollipop Star, uno dei gadget più bizzarri e geniali presentati al CES 2026. Creato da Lava Manufacturers, questo non è un semplice dolcetto con qualche effetto speciale appiccicato sopra. È un vero lecca-lecca commestibile che funziona anche come dispositivo audio personale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

