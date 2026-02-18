Da 13 anni ricercato per omicidio la fuga del latitante finisce all' aeroporto di Rimini

Il 47enne albanese, ricercato per 13 anni per un omicidio e un tentato omicidio in Grecia nel 2012, è stato arrestato all’aeroporto di Rimini. La sua fuga, iniziata subito dopo i crimini, si è conclusa quando le forze dell’ordine lo hanno intercettato durante un controllo di routine. L’uomo cercava di lasciare l’Italia con un volo diretto verso un paese europeo, ma è stato fermato e portato in Questura. Ora dovrà rispondere delle accuse e affrontare l’estradizione.

L'uomo, imbarcato su un volo proveniente da Tirana, ha fatto scattare l'alert delle forze dell'ordine che lo hanno ammanettato appena sbarcato Da 13 anni era ricercato in tutto il mondo in quanto ritenuto responsabile di un omicidio e di un tentato omicidio commessi in Grecia nel 2012 ma la latitanza di un 47enne albanese si è conclusa all'aeroporto di Rimini. Lo straniero, secondo quanto emerso, dopo essere stato indagato dalle autorità greche per i delitti commessi con una pistola era riuscito a sparire completamente dalla circolazione ma il suo nome era finito nelle banche dati delle forze dell'ordine di tutto il mondo.

