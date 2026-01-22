Due uomini sono stati arrestati a Castel Romano mentre tentavano di compiere un furto nei parcheggi di un centro commerciale. La Polizia, intervenuta prontamente, li ha fermati in possesso di arnesi da scasso e della refurtiva. L’intervento ha impedito il proseguimento dell’azione criminale, garantendo la sicurezza dei clienti e dei commercianti presenti nell’area.

Due uomini, un romano di 28 anni e un belga di 31 anni, sono stati fermati con l’accusa di furto nei parcheggi di un centro commerciale a Castel Romano. I due soggetti sono stati sorpresi dalla Polizia di Stato mentre tentavano di sottrarre oggetti da un furgone utilizzando arnesi da scasso. L’intervento degli agenti ha impedito la fuga e permesso il recupero della refurtiva. Furto in un parcheggio di Castel Romano Il tentato colpo e l'intervento della Polizia L'arresto e la perquisizione Le accuse e la convalida dell'arresto Furto in un parcheggio di Castel Romano L’operazione si è svolta nei pressi di un noto centro commerciale di Castel Romano, dove gli agenti del Commissariato di P. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tentano un furto nei parcheggi di un centro commerciale a Castel Romano, arrestati due uomini

