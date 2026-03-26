Durante i controlli effettuati sul territorio, il personale del commissariato di pubblica sicurezza di Faenza ha arrestato due uomini e denunciato un ragazzo molto giovane. Le operazioni hanno riguardato casi di evasione dai domiciliari, furto e possesso di droga. Le forze dell’ordine hanno eseguito le misure restrittive e le denunce previste dalla legge in relazione alle violazioni riscontrate.

Arresti e denunce a seguito dei controlli del personale del commissariato di pubblica sicurezza di Faenza sul territorio. Nella giornata di ieri, nel centro manfredo, i poliziotti hanno rintracciato un italiano di 41 anni, sul quale pendeva un ordine di cattura per reati contro il patrimonio, con una pena residua pari a tre anni e nove mesi di reclusione da scontare. L'uomo è stato condotto dalla Polizia nel carcere di Ravenna. Attività analoghe sono state indirizzate nei confronti di persone sottoposte a misure cautelari. Durante i controlli è stato appurato che un uomo di 54 anni non sarebbe stato presente nella propria abitazione, pur essendo agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Evasione dai domiciliari, furto e droga: arrestati due uomini e denunciato un giovanissimo

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