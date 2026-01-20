Giro di vite sulla sicurezza nei locali pubblici dopo la tragedia di Crans Montana Confcommercio | Regole e legalità a tutela di imprese e cittadini

Dopo la tragedia di Crans Montana, il Viminale ha avviato una serie di misure per rafforzare la sicurezza nei locali pubblici. Con l’obiettivo di tutelare cittadini e imprese, il ministro dell’Interno ha inviato una direttiva ai prefetti per intensificare i controlli e garantire il rispetto delle normative vigenti. Questa iniziativa mira a promuovere un ambiente più sicuro e conforme alle regole.

Arriva la stretta del Viminale dopo la strage di Capodanno di Crans Montana. Come riportato dall'Ansa, nella giornata di lunedì 19 gennaio il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha inviato a tutti i prefetti una direttiva per aumentare i controlli nei locali pubblici, a partire dalle norme.

