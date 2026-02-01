Volley Femminile A2 Volley Modena la missione salvezza si complica Contro Casalmaggiore arriva il primo passo falso

Questa sera il Volley Modena ha perso in casa contro Casalmaggiore, con un risultato di 3-1. La squadra di casa ha iniziato bene, vincendo i primi due set, ma nel terzo ha rallentato e nel quarto si è fatta sorprendere. Alla fine, il punteggio ha premiato le ospiti, che hanno conquistato tre punti fondamentali nella corsa alla salvezza. Per Modena, ora, la strada si fa ancora più difficile.

VBC CASALMAGGIORE 3 VOLLEY MODENA 1 (2517 2517 1725 2522) È PIU' V.B. CASALMAGGIORE: Vasquez Gomez 9, Dumancic 5, Pasquino 6, Costagli 16, Nwokoye 5, Ravarini 21, Farapne (L1), Mattioli 2, Nosella 1, Neri, Stafoggia, n.e. Morandi, Rastelli, Kavalcikova (L2); all.: Cuello. VOLLEY MODENA: Fusco 9, Credi 5, Barakova 3, Kaplanska 19, Guzin 10, Lancellotti, Righi (L1), Nonnati 6, Sazzi, Visentin 7, n.e. Dodi, Gerosa, Zironi (L2); all.: Marone. Arbitri: Ayroldi Raffaella (MolfettaBA) – Giulietti (PG). NOTE: Durata set 25' 23' 27' 30' per un totale di 116'. Casalmaggiore 65 su 92 (B.S. 10, Vinc. 5, Muri 17, E.

