Addio a don Agostino Pasquini | Grande sacerdote e professore amava raccontare barzellette

È morto venerdì notte don Agostino Pasquini, il sacerdote riminese noto in tutta la città, soprattutto nel centro storico. Aveva 87 anni ed era molto rispettato per il suo lavoro e il suo sorriso. La notizia ha colpito molti che lo conoscevano come un grande sacerdote e anche come un professore che amava raccontare barzellette. La sua scomparsa lascia un vuoto tra le persone che lo hanno incontrato nel corso degli anni.

Addio a monsignor Agostino Pasquini. Il sacerdote riminese si è spento venerdì notte: aveva 87 anni. Un prete molto noto in città, soprattutto in centro storico. Da molti anni don Agostino era il rettore della chiesa del Suffragio, dopo essere stato a lungo il parroco di Sant'Agnese. Numerosi gli incarichi ricoperti da Pasquini nella Chiesa riminese, tra cui anche quello di cancelliere della diocesi. Nato il 14 febbraio 1939 a Coriano, don Agostino era stato ordinato sacerdote l'8 aprile 1962, dall'allora vescovo Emilio Biancheri. Grande latinista e amante della letteratura, è stato per tanti anni un apprezzato professore dell'Istituto di scienze religiose 'Marvelli' di Rimini, dove insegnava storia della Chiesa.

