Paura a Zanni per l’incendio in un condominio diverse persone finiscono in ospedale

Un incendio è divampato in un condominio nel quartiere Zanni, interessando il vano contatori. Diverse persone sono state trasportate in ospedale a causa delle ferite riportate. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause dell’incendio. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti della zona.

Paura in un condominio Ater nel quartiere Zanni, per un incendio che si è sviluppato all’interno del vano contatori. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì 8 aprile.Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero partite a causa di un corto circuito su uno dei contatori. Il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Scoppia l'incendio nell'appartamento: condominio evacuato nella notte, due persone in ospedaleIntervento dei Vigili del Fuoco per domare il rogo che si sarebbe sviluppato dalla cucina di un appartamento del palazzo Momenti di paura all'interno... Paura a Firenze per l’incendio di un terrazzo in un condominio: salvato un coniglioLIVORNO – Fiamme nel pomeriggio di ieri (17 febbraio) in via Umbria, per un incendio di una terrazza di un appartamento situato al secondo piano di...