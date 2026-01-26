Incendio a Sciolze | casa completamente distrutta da un incendio lunghe operazioni di spegnimento delle fiamme

Oggi, 26 gennaio 2026, a Sciolze, in regione Mignetta, si è verificato un incendio che ha completamente distrutto una casa. Le operazioni di spegnimento, effettuate dai vigili del fuoco, sono state prolungate a causa delle dimensioni del rogo. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’evento ha causato ingenti danni alla proprietà. Gli accertamenti sono in corso per chiarire le cause dell’incendio.

Un incendio ha completamente distrutto una casa in regione Mignetta di Sciolze nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 gennaio 2026. Le fiamme sono partite dal tetto e si sono estese al resto dell'edificio che è stato lentamente consumato dalle fiamme. Non risultano persone ferite né intossicate. Le cause dell'accaduto sono quasi certamente di natura accidentale e verosimilmente legate all'utilizzo del camino. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Chieri, Torino Centrale, Torino Stura, Caselle Torinese e San Maurizio Canavese. Le fiamme sono state spente con estrema difficoltà, dopodiché sono iniziate le operazioni di smassamento.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Approfondimenti su incendio sciolze

Nella serata di martedì 30 dicembre, un incendio ha interessato un'auto in via Cristoforo Colombo, a Cornaredo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Incendio in casa a Quinto Vicentino: residente ustionato gravemente, animali salvi per miracolo

Ultime notizie su incendio sciolze

Incendio a Sciolze: prende fuoco il tetto di una casa, che rimane pesantemente danneggiataUn incendio ha seriamente danneggiato una casa in regione Mignetta di Sciolze nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 gennaio 2026. Le fiamme sono partite dal tetto, che è rimasto completamente distrutto, e ... torinotoday.it