Case di comunità L’assistenza sanitaria è più vicina a cittadini

Lucca, 13 febbraio 2026 – La Conferenza zonale integrata della Piana di Lucca ha approvato l’atto di indirizzo che avvia l’elaborazione del “Piano Integrato di Salute 2026”, con l’obiettivo di portare le case di comunità più vicino ai cittadini e migliorare l’assistenza sanitaria locale.

Lucca, 13 febbraio 2026 – Approvato dalla Conferenza zonale integrata della Piana di Lucca, l’atto di indirizzo per l’elaborazione del “ Piano Integrato di Salute 2026”. Gli enti coinvolti, oltre i Comuni della Piana, includono l’Azienda Usl nord ovest. L’atto rappresenta un documento strategico che guiderà le politiche socio-sanitarie locali nei prossimi anni, attraverso il concetto di integrazione sociale e sanitario e la tutela dell’ambiente secondo l’approccio “One Health”. A siglare l’atto, il presidente della conferenza zonale Mario Pardini, la vice Sara D’Ambrosio e gli assessori dei rispettivi comuni Silvia Sarti, Valentina Bernardini, Beatrice Gambini, Ugo Lunardi, Eleonora Lamandini, Salvadore Bartolomei e il consigliere delegato alla sanità del Comune di Lucca Alessandro Di Vito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lunedì 12 gennaio a Monreale sarà inaugurata una nuova casa della comunità in via Ignazio Florio, realizzata con fondi del PNRR - Missione 6 Salute.

Al polo universitario di Portogruaro nasce il nuovo master di primo livello in infermiere di famiglia e comunità, dedicato a tredici professionisti che si specializzeranno nell'assistenza sanitaria di prossimità.

