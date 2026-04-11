Il vicepremier Salvini ha chiesto al ministro Urso di sollecitare le compagnie petrolifere a ridurre i prezzi dei carburanti, in risposta agli aumenti recenti. Durante un evento della Lega a Milano, Salvini ha anche espresso critiche nei confronti dell’Unione europea e ha sottolineato l’importanza di un cambiamento nelle politiche internazionali. La sua richiesta si inserisce nel contesto delle tensioni sul costo dei carburanti e delle sfide economiche del momento.

Da un gazebo della Lega a Milano, il vicepremier Matteo Salvini interviene su più fronti, intrecciando temi economici e geopolitici con toni critici verso l’Unione europea e richiami alla necessità di un riequilibrio nelle politiche internazionali. Sul caro carburanti, Salvini chiama in causa direttamente il ministro Adolfo Urso, auspicando un confronto con le compagnie petrolifere: «Conto che convochi le aziende e faccia vedere loro il prezzo alla pompa e quello alla produzione». Il leader leghista denuncia una dinamica ricorrente: aumenti rapidi quando salgono i costi, ma riduzioni più lente quando i prezzi scendono. Da qui l’apertura a eventuali interventi: «Se fossimo costretti a fare anche un intervento economico e fiscale sui maxi guadagni di banche, compagnie petrolifere ed energetiche, sarei assolutamente d’accordo». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Caro carburanti, il vicepremier Salvini sollecita il ministro Urso: “Niente ribassi? Solleciti le compagnie petrolifere”

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