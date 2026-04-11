Secondo le stime del Codacons, le compagnie di carburante incassano circa 88 milioni di euro in più ogni settimana. Gli italiani spendono complessivamente circa 150 milioni di euro in più settimanalmente per i rifornimenti di carburante rispetto a un periodo precedente. La differenza si riflette sui costi che le famiglie devono affrontare quotidianamente per rifornire i propri veicoli.

Più 88 milioni a settimana per le compagnie petrolifere, +61 milioni per lo Stato. E’ questa la valutazione del Codacons sul peso dei maggiori costi per il caro carburanti rispetto al periodo pre-conflitto in Medio Oriente. «Considerati i consumi medi giornalieri di carburanti solo sulla rete ordinaria - scrive l’associazione dei consumatori - gli italiani pagano oltre 148 milioni di euro in più a settimana per i propri rifornimenti. Secondo l’associazione, i petrolieri e l’intera filiera dei carburanti incassano circa 88 milioni di euro a settimana in più rispetto a due mesi fa; lo Stato attraverso Iva e accise circa 61 milioni di euro in più». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Caro carburante, le compagnie incassano 88 milioni in più a settimana

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