Marcianise Azione sarà in campo con una lista autonoma alle prossime elezioni comunali

Tempo di lettura: < 1 minuto Ieri sera, presso la sede del Coordinamento cittadino di Azione a Marcianise, si è tenuta una riunione operativa alla presenza della dirigenza provinciale e locale del partito. Hanno partecipato il coordinatore regionale Luigi Bosco, il vice coordinatore provinciale Gabriele Mauriello, il coordinatore cittadino Luigi Sarno, il consigliere uscente Giovanni Pratillo e l'assessore uscente Carmen Posillipo. Al termine dell'incontro, è stato definito il percorso di Azione in vista delle prossime elezioni comunali: il partito sarà presente con una propria lista, coordinata dal vice provinciale Gabriele Mauriello, affiancato dal dottor Luciano Buonanno e dall'intero gruppo dirigente cittadino.

