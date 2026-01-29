Marcianise Azione sarà in campo con una lista autonoma alle prossime elezioni comunali

Da anteprima24.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera, nella sede del Coordinamento cittadino di Azione a Marcianise, si è deciso che il partito correrà alle prossime elezioni comunali con una lista autonoma. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti provinciali e locali, che hanno confermato l’intenzione di presentare una propria squadra, senza alleanze con altri schieramenti. Ora il passo successivo sarà definire i candidati e le strategie per la campagna elettorale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ieri sera, presso la sede del Coordinamento cittadino di Azione a Marcianise, si è tenuta una riunione operativa alla presenza della dirigenza provinciale e locale del partito. Hanno partecipato il coordinatore regionale Luigi Bosco, il vice coordinatore provinciale Gabriele Mauriello, il coordinatore cittadino Luigi Sarno, il consigliere uscente Giovanni Pratillo e l’assessore uscente Carmen Posillipo. Al termine dell’incontro, è stato definito il percorso di Azione in vista delle prossime elezioni comunali: il partito sarà presente con una propria lista, coordinata dal vice provinciale Gabriele Mauriello, affiancato dal dottor Luciano Buonanno e dall’intero gruppo dirigente cittadino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

marcianise azione sar224 in campo con una lista autonoma alle prossime elezioni comunali

© Anteprima24.it - Marcianise, Azione sarà in campo con una lista autonoma alle prossime elezioni comunali

Approfondimenti su Marcianise Azione

Elezioni provinciali, 'A testa alta' scende in campo. Pronta anche una lista 'Azione-Avanti'

Il centrosinistra casertano si prepara alle elezioni provinciali del 1° marzo, con la formazione delle liste in corso.

Elezioni provinciali, Villani (M5S): "In campo con una lista civica, puntiamo su Molinaro"

In vista delle elezioni provinciali del 11 gennaio a Salerno, il Movimento 5 Stelle si presenta con una lista civica, unendo diverse forze politiche e realtà territoriali.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Marcianise Azione

marcianise azione sarà inMarcianise, raggiunta l'intesa: ma il sindaco Trombetta si dimetteIl sindaco Antonio Trombetta, ieri sera, si è dimesso. Lo ha fatto inviando una pec al protocollo del Comune, dopo una giornata intensa, in cui sembrava aver trovato la soluzione alla ... ilmattino.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.