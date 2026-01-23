Morto David Thomas | creò i gioielli di Diana e salvò un dito a Carlo III

La morte di David Thomas, rinomato gioielliere della Corona britannica, segna la fine di un’importante carriera. All’età di 83 anni, Thomas ha contribuito alla creazione di gioielli iconici per la Famiglia Reale, tra cui quelli di Diana. La sua esperienza e dedizione hanno lasciato un’impronta significativa nel mondo dell’oreficeria reale. La notizia è stata comunicata dalla stessa Famiglia Reale, che lo ricorda con stima.

La Famiglia Reale inglese dice addio David Thomas, storico Gioielliere della Corona. Lo stimatissimo orafo si è spento all'età di 83 anni lo scorso 18 gennaio. Stiamo parlando di una figura molto importante nell'ambito della nobiltà britannica, ma non solo. Thomas fu infatti molto apprezzato anche dalle Famiglie Reali della Norvegia, della Malesia e della Giordania. Nato il 21 luglio del 1942, Thomas era il figlio di un chimico di Swansea. A 17 anni cominciò a lavorare come fattorino e pulitore di argenti presso Collingwood of Conduit Street, dove ebbe tra i suoi primi clienti proprio la famiglia Spencer. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

