Al posto di Carlo Vanzini c' è il figlio Luca | Carlo sta bene è in ripresa

Luca Vanzini ha fatto sapere che suo padre Carlo sta bene e sta recuperando. Nessuna preoccupazione, ha aggiunto, e a breve sarà di nuovo in pista a commentare gli eventi della Formula 1. Per ora, Luca si è limitato a rassicurare i fan e gli appassionati.

“Ciao, immagino siate sorpresi di vedermi. Carlo sta bene, è in ripresa. E a breve lo troverete a tartassarvi su quelli che sono gli aspetti quotidiani della Formula 1”. Sul canale Yt di Carlo Vanzini è comparso per la prima volta il figlio Luca. Il giornalista e conduttore di Sky, infatti.🔗 Leggi su Milanotoday.it

