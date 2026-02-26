Primarie per il candidato sindaco, come ha pure detto il sindaco Beppe Sala. Avs a Milano le vuole, disperatamente. Non si sa bene se per fermare l’avanzata di Mario Calabresi, che pare il punto di caduta più probabile, oppure perché ritiene di avere un proprio nome spendibile. Ad ogni modo la cosa principale, oggi, è mettere in piedi la gara. Così a qualcuno è venuto in mente che proprio dalle parti di Avs potrebbe essere presente una candidatura “a sinistra del Pd” che possa aver dato prova di saper amministrare, che sappia come funziona la macchina e pure sappia come si vincono primarie ed elezioni. Il nome? Anita Pirovano, attuale presidente del Municipio di zona 9, già consigliera comunale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Spostando le primarie più a sinistra, spunta Anita Pirovano

Leggi anche: C.sinistra: Schlein, 'destra di può battere, leader? Chi prende più voti o primarie'

Verso le elezioni, l'incontro tra centro sinistra e civiche. Donati chiede le primarieIl primo incontro viene giudicato positivamente dai vari interlocutori, serviranno altri vertici per andare avanti con il progetto.