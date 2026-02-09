Contro la violenza sulle donne | il flash mob della campagna One Billion Rising torna in città

Da ravennatoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest'anno il Comune di Russi aderisce a One Billion Rising, la campagna globale contro la violenza sulle donne nata nel 2013 da un’idea dell’autrice Eve Ensler, promossa a livello locale dall’Associazione di volontariato Linea Rosa. L’appuntamento è per sabato 14 febbraio in Piazzetta.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

