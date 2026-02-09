Contro la violenza sulle donne | il flash mob della campagna One Billion Rising torna in città
Anche quest'anno il Comune di Russi aderisce a One Billion Rising, la campagna globale contro la violenza sulle donne nata nel 2013 da un’idea dell’autrice Eve Ensler, promossa a livello locale dall’Associazione di volontariato Linea Rosa. L’appuntamento è per sabato 14 febbraio in Piazzetta.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Grazie One Billion Rising Italia per aver condiviso le nostre iniziative. Vi aspettiamo a Savignano il 12 febbraio per il flash mob e il 15 allo spettacolo MI CHIAMO EMILA. Ancora pochi posti disponibili! prenota whatsApp 334 6050717 facebook
