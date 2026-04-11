Negli ultimi giorni, i prezzi dei carburanti sono diminuiti in tutta Italia, offrendo un sollievo ai consumatori. Tuttavia, le compagnie petrolifere continuano a registrare profitti elevati, con guadagni settimanali pari a circa 88 milioni di euro. Questa situazione evidenzia come, nonostante il calo dei prezzi alla pompa, i ricavi delle aziende del settore rimangano elevati, contribuendo a un quadro di mercato complesso.

Piccola boccata d’ossigeno per gli automobilisti italiani: i prezzi dei carburanti registrano oggi un calo generalizzato sull’intera rete nazionale. Il sollievo, però, è solo parziale: i prezzi restano ben lontani dai livelli pre-conflitto e ogni settimana le famiglie italiane spendono quasi 150 milioni di euro in più rispetto a pochi mesi fa. È quanto emerge dall’analisi del Codacons, elaborata sui dati regionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). I prezzi di oggi alla pompa. Sulla rete ordinaria, il gasolio scende a 2,166 euro al litro, con una riduzione di 1,4 centesimi rispetto ai listini di ieri. La benzina cala a 1,790 euro al litro, con un ribasso di 0,3 centesimi.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Carburanti, gli extra guadagni fanno ricche le compagnie: +88 milioni a settimana

Codacons, con caro carburanti a compagnie +88 milioni a settimana, a Stato 61Calo generalizzato dei prezzi dei carburanti in tutta Italia oggi con il prezzo medio del gasolio a 2,166 euro al litro (-1,4 centesimi) e la benzina...

Caro carburante, le compagnie incassano 88 milioni in più a settimanaPiù 88 milioni a settimana per le compagnie petrolifere, +61 milioni per lo Stato.

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