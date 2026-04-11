Carburanti gli extra guadagni fanno ricche le compagnie | +88 milioni a settimana

Da quifinanza.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni, i prezzi dei carburanti sono diminuiti in tutta Italia, offrendo un sollievo ai consumatori. Tuttavia, le compagnie petrolifere continuano a registrare profitti elevati, con guadagni settimanali pari a circa 88 milioni di euro. Questa situazione evidenzia come, nonostante il calo dei prezzi alla pompa, i ricavi delle aziende del settore rimangano elevati, contribuendo a un quadro di mercato complesso.

Piccola boccata d’ossigeno per gli automobilisti italiani: i prezzi dei carburanti registrano oggi un calo generalizzato sull’intera rete nazionale. Il sollievo, però, è solo parziale: i prezzi restano ben lontani dai livelli pre-conflitto e ogni settimana le famiglie italiane spendono quasi 150 milioni di euro in più rispetto a pochi mesi fa. È quanto emerge dall’analisi del Codacons, elaborata sui dati regionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). I prezzi di oggi alla pompa. Sulla rete ordinaria, il gasolio scende a 2,166 euro al litro, con una riduzione di 1,4 centesimi rispetto ai listini di ieri. La benzina cala a 1,790 euro al litro, con un ribasso di 0,3 centesimi.🔗 Leggi su Quifinanza.it

carburanti gli extra guadagni fanno ricche le compagnie 88 milioni a settimana
© Quifinanza.it - Carburanti, gli extra guadagni fanno ricche le compagnie: +88 milioni a settimana

Codacons, con caro carburanti a compagnie +88 milioni a settimana, a Stato 61Calo generalizzato dei prezzi dei carburanti in tutta Italia oggi con il prezzo medio del gasolio a 2,166 euro al litro (-1,4 centesimi) e la benzina...

Caro carburante, le compagnie incassano 88 milioni in più a settimanaPiù 88 milioni a settimana per le compagnie petrolifere, +61 milioni per lo Stato.

How to Turn Your Dream Into Reality Even If You're Starting From Nothing

Video How to Turn Your Dream Into Reality Even If You're Starting From Nothing

Esplora notizie e video correlati all’argomento.