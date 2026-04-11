Capoterra violenza in auto | arrestato il figlio che aggredisce la madre

A Capoterra, un giovane di 22 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la madre all’interno di un’auto. Dopo l’intervento dei carabinieri chiamati per soccorrerla, l’uomo ha reagito con violenza, opponendo resistenza. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e ha portato all’arresto del giovane, disoccupato, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Un ventiduenne disoccupato è stato arrestato a Capoterra dopo aver aggredito la madre all’interno di un’auto e aver poi reagito con violenza contro i carabinieri che erano intervenuti per prestare soccorso. L’episodio, avvenuto nella serata di ieri, ha richiesto l’intervento della Sezione Radiomobile di Cagliari, portando alla convalida del provvedimento restrittivo durante il giudizio con rito direttissimo tenutosi questa mattina, sabato 11 aprile 2026. La dinamica dell’aggressione nel territorio di Capoterra. Il clima si è fatto estremamente teso nel comune di Capoterra quando la donna coinvolta ha contattato la centrale operativa del 112 per segnalare le violenze subite dal proprio figlio nell’abitacolo di un veicolo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Capoterra, violenza in auto: arrestato il figlio che aggredisce la madre Leggi anche: Convivenza forzata a Savona tra madre e figlio 19enne sfocia in violenza: lei fugge di casa, lui arrestato 54enne aggredisce la madre: donna in gravi condizioni, figlio ai domiciliariA Roma, un uomo di 54 anni è stato posto agli arresti domiciliari dopo aver aggredito la propria madre, una donna di 72 anni.