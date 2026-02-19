A Savona, una lite tra madre e figlio di 19 anni è degenerata in violenza, portando la donna a lasciare l’abitazione. La causa è stata una discussione accesa, che si è trasformata in un episodio di aggressione. La madre ha chiamato la polizia, che ha arrestato il giovane per maltrattamenti in famiglia. La donna ha riferito di aver subito ripetuti insulti e spinte negli ultimi mesi. La vicenda evidenzia le difficoltà di una convivenza forzata ormai insostenibile. La procura ha disposto l’udienza di convalida dell’arresto.

Un 19enne è stato arrestato a Savona per maltrattamenti in famiglia. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo che la convivenza con la madre, imposta dagli arresti domiciliari, è sfociata in episodi di violenza domestica. La dinamica dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante il fine settimana nella città di Savona. Gli agenti sono intervenuti in seguito a una richiesta di aiuto giunta al Numero Unico di Emergenza 112, effettuata dalla madre del giovane dopo l’ennesima aggressione subita tra le mura domestiche. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Convivenza forzata a Savona tra madre e figlio 19enne sfocia in violenza: lei fugge di casa, lui arrestato

