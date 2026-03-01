A Roma, un uomo di 54 anni ha aggredito la madre di 72 anni, che si trova ora in condizioni gravi. Dopo l’accaduto, la polizia ha disposto i domiciliari per il figlio. L’episodio ha attirato l’attenzione sulle recenti questioni di violenza familiare nella zona. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso.

A Roma, un uomo di 54 anni è stato posto agli arresti domiciliari dopo aver aggredito la propria madre, una donna di 72 anni. La vittima è stata subito soccorsa e trasportata al Policlinico Casilino, dove resta ricoverata con prognosi riservata. L’aggressione è avvenuta quando la madre ha rifiutato di consegnare del denaro al figlio, che l’avrebbe minacciata di morte e l’avrebbe colpita con un barattolo alla testa. L’oggetto utilizzato è stato recuperato e sequestrato dai Carabinieri. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti immediatamente, bloccando l’uomo presso l’abitazione della madre. Le verifiche effettuate tramite il sistema SCUDO, la banca dati interforze per la violenza domestica, hanno evidenziato sei precedenti interventi simili presso la stessa abitazione, già denunciati dalla donna. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - 54enne aggredisce la madre: donna in gravi condizioni, figlio ai domiciliari

E' indagato nell'inchiesta con Cuffaro, l'ex manager Colletti resta ai domiciliari: nella notte ricoverato in gravi condizioniIl Tribunale della Libertà di Palermo ha rigettato la richiesta di revoca degli arresti domiciliari formulata dagli avvocati Massimo Motisi e...

Aggredisce la fidanzata con un coltello: ai domiciliariAggredisce e minaccia la fidanzata per mesi, utilizzando anche un coltello, il giudice lo mette agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Contenuti utili per approfondire 54enne aggredisce.

Argomenti discussi: Aggredisce la madre durante una lite e poi scappa, ricerche in mare; Dammi i soldi o ti fulmino Poi l’aggressione | 37enne condannato.

54enne aggredisce la madre, messo ai domiciliari, la donna è grave(ANSA) - ROMA, 01 MAR - I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 54enne romano, già noto alle forze dell'ordine, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti e estorsione co ... gazzettadiparma.it