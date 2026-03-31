Da Capaci arriva a Lanciano l' olio del Giardino della memoria per la Settimana Santa

Da Capaci a Lanciano, oggi si è svolta la consegna dell’olio degli ulivi del Giardino della Memoria. L’evento si è tenuto il 31 marzo 2026 e ha visto il commissario della polizia di Stato locale consegnare il simbolo durante la settimana Santa. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e della comunità locale, sottolineando il passaggio di un simbolo tra due territori.

Dalla strage di Capaci alla Settimana Santa, da simbolo civile a segno liturgico, da ferita a speranza: è densa di significati la consegna dell’olio degli ulivi del Giardino della Memoria avvenuta questa mattina, 31 marzo 2026, da parte del commissario della polizia di Stato di Lanciano, Dario. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Da Capaci arriva a Lanciano l'olio del Giardino della memoria per la Settimana Santa Articoli correlati La Questura dona alla Diocesi l'olio delle olive del giardino della memoria a CapaciIn occasione della Santa Pasqua nella mattinata di venerdì 27 marzo, il questore di Padova Marco Odorisio ha incontrato il vescovo Claudio Cipolla in... Il questore di Latina consegna al vescovo Mariano Crociata l'olio del Giardino della memoria di CapaciIl questore Fausto Vinci ha consegnato questa mattina, 30 marzo, al vescovo di Latina, Mariano Crociata, una boccetta contenente l'olio proveniente... Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento L'olio santo di Capaci a Viterbo, il segno contro le mafie che custodisce la memoria di Falcone; L’olio di Capaci arriva a Torino: memoria della mafia diventa simbolo di rinascita; L’olio del giardino della Memoria di Capaci donato all’Arcivescovo di Udine; Lo Stato siamo noi: dalla Calabria a Capaci il messaggio di LaC News24 contro la cultura mafiosa · ilreggino.it. L’olio di Capaci arriva a Torino: memoria della mafia diventa simbolo di rinascitaUn gesto carico di memoria, dolore e rinascita attraversa l’Italia e arriva a Torino: l’olio degli ulivi di Capaci, cresciuti sulla terra segnata dalla strage del 23 maggio 1992, diventa simbolo di fe ... giornalelavoce.it Massimo Cagnina Attore is at Il giardino della frutta. - facebook.com facebook Nel giardino della Triennale di Milano, in collaborazione con Pollen, arriva il Flower Market dal 4 al 5 e dall'11 al 12 aprile x.com