Il questore di Latina ha consegnato questa mattina al vescovo locale una boccetta di olio proveniente dal Giardino della Memoria di Capaci. La consegna si è svolta in un incontro ufficiale senza ulteriori dettagli sui motivi o sul significato dell’atto. La vicenda riguarda un gesto simbolico legato a un luogo della memoria, senza interventi di altre figure istituzionali.

Il questore Fausto Vinci ha consegnato questa mattina, 30 marzo, al vescovo di Latina, Mariano Crociata, una boccetta contenente l'olio proveniente dal Giardino della Memoria di Capaci. Un gesto ormai tradizionale, che si inserisce nel percorso di commemorazione delle vittime della mafia in vista del 34° anniversario delle stragi di Capaci e via D'Amelio e che rappresenta un segno concreto di memoria e impegno civile. Il Giardino della Memoria sorge infatti nel luogo dell’attentato del 23 maggio 1992 ed è curato dall’associazione Quarto Savona 15, fondata da Tina Montinaro, vedova del capo scorta del giudice Giovanni Falcone. Nell’area sono stati piantati alberi di ulivo dedicati ai rappresentanti delle istituzioni caduti per mano della mafia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Il questore di Latina consegna al vescovo Mariano Crociata l'olio del Giardino della memoria di Capaci

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