VIDEO Malattie rare Proietti | Nuova governance per il Centro di coordinamento regionale Al centro ricerca e assistenza

Un video evidenzia la creazione di una nuova governance per il Centro di coordinamento regionale dedicato alle malattie rare. La Regione ha deciso di puntare sulla ricerca e sull’assistenza, coinvolgendo professionisti che lavorano per migliorare le diagnosi e rispondere alle esigenze dei pazienti. Questa iniziativa mira a rafforzare il ruolo del centro e a garantire un servizio più efficace.