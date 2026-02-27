VIDEO Malattie rare Proietti | Nuova governance per il Centro di coordinamento regionale Al centro ricerca e assistenza
Un video evidenzia la creazione di una nuova governance per il Centro di coordinamento regionale dedicato alle malattie rare. La Regione ha deciso di puntare sulla ricerca e sull’assistenza, coinvolgendo professionisti che lavorano per migliorare le diagnosi e rispondere alle esigenze dei pazienti. Questa iniziativa mira a rafforzare il ruolo del centro e a garantire un servizio più efficace.
“Grazie alla ricerca scientifica, portata avanti dai nostri professionisti, la nostra Regione può contare su diagnosi sempre più precise e incentrate sulle necessità dei singoli pazienti".Intervista a Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, in merito al lavoro del Centro di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
