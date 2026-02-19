Continuità territoriale e viabilità al centro della visita istituzionale all’Elba

Filippo Boni, assessore regionale ai trasporti, ha visitato l’Elba per affrontare i problemi di continuità territoriale e viabilità. La causa principale dell’intervento è la difficoltà di collegamenti efficienti con l’isola, che limita la mobilità dei cittadini e il turismo. Durante la giornata, ha incontrato amministratori locali e operatori del settore, visitando alcuni punti strategici delle infrastrutture. La visita mira a trovare soluzioni concrete per migliorare i collegamenti e garantire servizi più affidabili. Boni intende ascoltare le esigenze della comunità locale e intervenire tempestivamente.

PORTOFERRAIO – Giornata di verifiche e incontri istituzionali all’Isola d’Elba per l’assessore regionale ai trasporti e alle infrastrutture della Regione Toscana, Filippo Boni. La visita ha rappresentato un momento di approfondimento sui temi della mobilità marittima, della qualità del servizio e della continuità territoriale, elementi centrali per le comunità insulari. Nel corso del sopralluogo, l’assessore ha incontrato amministratori locali e cittadini, raccogliendo osservazioni e istanze relative ai collegamenti via mare, considerati essenziali per la vita quotidiana dell’isola. Il trasporto marittimo, è stato sottolineato, costituisce un presupposto imprescindibile per evitare condizioni di isolamento e garantire piena integrazione con la terraferma. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

