Stasera su Rai 1 alle 21.30 va in onda una nuova puntata di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci. La trasmissione propone una sfida tra grandi successi musicali, con esibizioni di vari artisti. La puntata arriva dopo il Festival di Sanremo e si inserisce nella tradizione del varietà televisivo, richiamando l’attenzione degli spettatori appassionati di musica e intrattenimento.

La Rai 1 trasmetterà stasera, sabato 11 aprile alle ore 21.30, una nuova puntata del format Canzonissima condotto da Milly Carlucci. Il programma, che vede protagonista una sfida musicale incentrata sulla tematica della rivincita post-Sanremo, vedrà sul palco numerosi artisti pronti a reinterpretare brani che, pur non avendo trionfato in passato, sono diventati icone popolari. L’appuntamento televisivo si concentrerà su canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana nonostante l’esclusione dai primi posti durante le edizioni del Festival di Sanremo. Tra i brani oggetto della sfida troviamo il classico di Enrico Ruggeri, Il ragazzo della Via Gluck, e la composizione di Fabrizio Moro, Sono solo parole. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Canzonissima con Milly Carlucci: la sfida dei grandi successi post-Sanremo

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Sabato sera Alessandro Del Piero sarà ospite di #Canzonissima per tutta la serata. Oltre all’ex calciatore, anche Bianca Guaccero e Alessandro Preziosi saranno ospiti di Milly Carlucci e porteranno le loro Canzonissime. Domani, dalle 21:20 su Rai 1. x.com

"Canzonissima" di Milly Carlucci, su Rai 1, si ferma al 17.4% - facebook.com facebook