Canzonissima torna su Rai1 | Milly Carlucci sfida Amici con la gara delle canzoni

Canzonissima torna su Rai1 dopo più di cinquant’anni, a causa di una crescente richiesta di programmi musicali classici. La trasmissione di Milly Carlucci sfida Amici, puntando su una gara di canzoni dal vivo e coinvolgendo artisti emergenti e veterani. La prima puntata andrà in onda sabato 21 marzo, portando sullo schermo un grande ritorno che ha già attirato l’attenzione degli spettatori. La sfida tra i due programmi si preannuncia appuntamento imperdibile di questa stagione televisiva.

A oltre cinquant’anni dall’ultima puntata, Canzonissima è pronta a tornare in prima serata su Rai1. Il debutto è fissato per sabato 21 marzo e segna una delle operazioni televisive più ambiziose della stagione. Il nuovo show sarà guidato e diretto da Milly Carlucci, pronta a lanciare quella che molti già definiscono l’“anti Amici”, riaccendendo così la storica sfida televisiva con Maria De Filippi. Non una gara tra cantanti, ma tra canzoni. Secondo le anticipazioni pubblicate da Affari Italiani, il format sarà profondamente diverso rispetto ai classici talent show. Al centro della competizione non ci sarà infatti la sfida tra artisti, ma tra brani. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

