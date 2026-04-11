Questa sera, Canzonissima proporrà un programma dedicato alle canzoni che hanno segnato il festival di Sanremo nel corso degli anni. Durante la serata, verranno eseguite performance di brani storici del festival, con un focus sulle canzoni più iconiche e amate dal pubblico. Gli artisti coinvolti interpreteranno alcuni dei pezzi più rappresentativi, offrendo uno sguardo sulla storia musicale italiana attraverso le note delle canzoni più celebri del passato.

La serata di Canzonissima sarà dedicata alle canzoni che hanno fatto la storia del festival di Sanremo. Per l'occasione Alessandro Del Piero si siederà in giuria Questa sera va in ondaCanzonissimacon la quarta puntata. Lo show di Milly Carlucci ha un po’ deluso le aspettative e non riesce a convincere abbastanza i telespettatori, perdendo ogni sera la sfida contro Amici.L’ultima puntata ha realizzato 2.210.000 spettatori pari al 17.4%; contro Maria De Filippi che invece ha ottenuto 3.100.000 spettatori con uno share del 23.2%. Stasera la sfida si ripete. Per salire negli ascolti tv Carlucci ha chiamato un altro elemento in giuria,Alessandro Del Piero, dunque stasera i Magnifici 7 diventeranno 8. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Canzonissima, canzoni e performance di stasera: le anticipazioni

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Canzonissima, stasera 11 aprile: le anticipazioni e gli ospiti(Adnkronos) – Stasera, sabato 11 aprile, nuovo appuntamento di 'Canzonissima' in diretta su Rai 1 alle 21.

Amici Spoiler ecco chi è stato eliminato nella seconda puntata del serale .

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Canzonissima 2026, Milly Carlucci rivive i capolavori (snobbati) di Sanremo: ospiti, canzoni e scaletta ufficialeSabato 11 aprile su Rai 1 una serata dedicata ai brani non vincitori di Sanremo ma entrati nel cuore del pubblico, tra ospiti e sorprese. libero.it

Canzonissima, stasera 11 aprile: le anticipazioni e gli ospitiStasera, sabato 11 aprile, nuovo appuntamento di 'Canzonissima' in diretta su Rai 1 alle 21.30 con la conduzione di Milly Carlucci. Tornano i protagonisti, pronti ad esibirsi in questa nuova puntata: ... adnkronos.com

"Alzare il gomito". Cari amici, anche questa settimana saremo a Canzonissima con Milly Carlucci! Il nostro brano della settimana sarà La Canzone Mononota! Sabato 11 aprile su Rai1! #elioelestorietese #canzonissima #lacanzonemononota #rai1 #millycarluc - facebook.com facebook

Sabato sera Alessandro Del Piero sarà ospite di #Canzonissima per tutta la serata. Oltre all’ex calciatore, anche Bianca Guaccero e Alessandro Preziosi saranno ospiti di Milly Carlucci e porteranno le loro Canzonissime. Domani, dalle 21:20 su Rai 1. x.com