Canzonissima stasera 11 aprile | le anticipazioni e gli ospiti

Stasera, sabato 11 aprile, su Rai 1 alle 21, torna l’appuntamento con 'Canzonissima' in diretta. La trasmissione prevede l’esibizione di vari cantanti e ospiti speciali che si alterneranno sul palco. L’evento televisivo, giunto alla sua edizione attuale, è seguito da un pubblico numeroso e appassionato. Le anticipazioni indicano una serata ricca di musica e intrattenimento, con momenti di confronto tra i partecipanti.

(Adnkronos) – Stasera, sabato 11 aprile, nuovo appuntamento di 'Canzonissima' in diretta su Rai 1 alle 21.30 con la conduzione di Milly Carlucci. Tornano i protagonisti, pronti ad esibirsi in questa nuova puntata: Arisa, Elio e le Storie Tese, Elettra Lamborghini, Enrico Ruggeri, Fausto Leali, Fabrizio Moro, Irene Grandi, Jalisse, Leo Gassmann, Malika Ayane, Michele Bravi e il tenore Vittorio Grigólo. Prosegue dunque il viaggio nella musica con una puntata dedicata a 'La rivincita di Sanremo', in cui gli artisti interpreteranno una canzone che al Festival non ha vinto, ma è rimasta nel cuore delle persone. Di seguito i... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Canzonissima, oggi sabato 4 aprile: le anticipazioni e gli ospiti(Adnkronos) – Oggi, sabato 4 aprile, torna Canzonissima, condotto da Milly Carlucci, con il terzo appuntamento in diretta su Rai 1. Amici, oggi sabato 11 aprile: gli ospiti e le anticipazioni(Adnkronos) – Stasera, sabato 11 aprile, quarto appuntamento con il serale di ‘Amici’, il talent show di successo ideato e condotto da Maria De... Temi più discussi: Canzonissima 2026, Milly Carlucci rivive i capolavori (snobbati) di Sanremo: ospiti, canzoni e scaletta ufficiale; Canzonissima 2026, stasera in tv la quarta puntata: cantanti e canzoni in scaletta; Canzonissima, stasera 11 aprile: le anticipazioni e gli ospiti; A Canzonissima ospite d'onore Alessandro Del Piero. Canzonissima, stasera 11 aprile: le anticipazioni e gli ospitiStasera, sabato 11 aprile, nuovo appuntamento di 'Canzonissima' in diretta su Rai 1 alle 21.30 con la conduzione di Milly Carlucci. Tornano i protagonisti, pronti ad esibirsi in questa nuova puntata: ... adnkronos.com Stasera in tv (11 aprile), Carlucci e Canzonissima contro Amici della De FilippiCosa vedere oggi in prima serata: il giallo frizzante di Morgane su Rai 2, il ritorno di Fernandel con Don Camillo su Rete 4 e The Day of the Jackal su Cielo. libero.it "Alzare il gomito". Cari amici, anche questa settimana saremo a Canzonissima con Milly Carlucci! Il nostro brano della settimana sarà La Canzone Mononota! Sabato 11 aprile su Rai1! #elioelestorietese #canzonissima #lacanzonemononota #rai1 #millycarluc - facebook.com facebook Sabato sera Alessandro Del Piero sarà ospite di #Canzonissima per tutta la serata. Oltre all’ex calciatore, anche Bianca Guaccero e Alessandro Preziosi saranno ospiti di Milly Carlucci e porteranno le loro Canzonissime. Domani, dalle 21:20 su Rai 1. x.com