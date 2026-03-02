Aeroitalia atterrato a Fiumicino il volo test con cani di grande taglia in cabina

Il 27 febbraio 2026, all’aeroporto di Roma Fiumicino, un volo test partito da Palermo è atterrato con a bordo due cani di taglia medio-grande trasportati in cabina. L’operazione è stata effettuata da Aeroitalia, che ha testato la possibilità di far viaggiare gli animali di grandi dimensioni in cabina durante il volo. L’evento si è svolto senza incidenti o problemi.

Fiumicino, 2 marzo 2026 – All’aeroporto di Roma Fiumicino è arrivato il 27 febbraio 2026 il volo test partito da Palermo e operato da Aeroitalia, con due cani di taglia medio-grande trasportati in cabina. A comunicarlo è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), che parla di una sperimentazione pensata per anticipare l’applicazione delle nuove linee guida Enac sul trasporto degli animali domestici sui voli commerciali nazionali. La cornice è quella delle linee guida Enac approvate con delibera del Consiglio di amministrazione n. 252025 del 12 maggio 2025, dedicate al trasporto in cabina dei pet oltre gli 8 kg. Il principio è chiaro: superare, dove possibile, i limiti di peso storicamente applicati da molte compagnie, mantenendo però procedure rigorose per la safety e il comfort a bordo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Trasporti: all’aeroporto di Fiumicino volo test con cani di grande taglia in cabinaUn volo test a Fiumicino segna un passo avanti nel trasporto aereo con animali di taglia grande in cabina.

Ross ed Evan, due cani di taglia medio grande in cabina. Anche Areoitalia ha effettuato il primo test su un voloAnche Aero Italia ha aperto le porte della cabina di un volo sperimentale per due cani di taglia medio grande e le rispettive persone di riferimento.

Contenuti e approfondimenti su Aeroitalia.

Temi più discussi: A Fiumicino nuovo test con i cani in cabina; Stop ai voli Aeroitalia Milano Malpensa - Roma Fiumicino; Cani grossi in cabina, anche Aeroitalia testa il volo senza trasportino in vista dei viaggi estivi. Salvini: Passo di civiltà; Dichiarazione del Min. Salvini in occasione del test flight Aeroitalia a Roma Fiumicino - AEROPORTI: MINISTRO SALVINI, FIUMICINO MERITA DI CRESCERE.

Aeroitalia, atterrato a Fiumicino il volo test con cani di grande taglia in cabinaAll’iniziativa hanno preso parte il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il presidente Enac Pierluigi Di Palma, il presidente di Aeroporti di ... ilfaroonline.it

Cani di grande taglia in cabina: atterrato a Fiumicino il primo volo sperimentaleL’iniziativa, promossa dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, anticipa l’entrata in vigore delle nuove linee guida emanate a maggio 2025 da EN ... telenord.it

Aeroitalia, volo test da Palermo: in cabina cani fino a 30 chili #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook

Al via il primo volo Aeroitalia con due cani di quasi 30 kg in cabina, alla presenza del Ministro #Salvini. x.com