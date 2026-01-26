Un altro allevamento lager di cani di piccola taglia scoperto in Campania | la verità è che fin quando c'è richiesta ci sarà offerta

Un nuovo allevamento abusivo di cani di piccola taglia è stato scoperto a Ercolano, in Campania. I sequestri di questo tipo di strutture evidenziano come la domanda di razze come Barboncini, Volpini e Maltesi alimenti un mercato illecito. La presenza di allevamenti lager dipende dalla volontà dei consumatori di acquistare animali di piccola taglia, mantenendo attivo un circolo di illegalità.

Il sequestro di un allevamento abusivo a Ercolano, nel Napoletano, in cui sono stati trovati cani di razze particolarmente richieste come Barboncini, Volpini e Maltesi non è altro che il risultato della costante richiesta di animali di piccola taglia. Icani sottoposti a sequestro sono pure rimasti nel luogo in cui vivono in condizioni igienico sanitarie pessime, tanto che i finanzieri hanno trovato anche dei cadaveri dentro delle buste della spazzatura.🔗 Leggi su Fanpage.it

Ercolano, scoperto allevamento abusivo di cani di piccola taglia: denunciato 25enneA Ercolano, un allevamento di cani di piccola taglia è stato scoperto in condizioni illecite.

