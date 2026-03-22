FdI in via Stalingrado Aperta la nuova sede | Candidato sindaco? Abbiamo già dei nomi

È stata inaugurata la nuova sede di un partito di centrodestra in via Stalingrado. Durante l’evento, rappresentanti del partito hanno affermato che i nomi dei candidati sindaco sono già stati individuati. La frase “Da via Stalingrado a Palazzo d’Accursio” è stata ripetuta più volte, lasciando intendere un collegamento tra il quartiere e il possibile futuro amministrativo.

"Da via Stalingrado a Palazzo d’Accursio". I meloniani lo ripetono e la frase sembra molto più che una battuta, ma un auspicio. In vista delle Comunali 2027, comincia a prendere posizione anche Fratelli d’Italia: lo fa inaugurando il nuovo quartier generale in una palazzina Acer riqualificata, per "la gioia degli altri condomini". Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera, traccia la rotta e comincia a svelare le carte in vista di un futuro candidato: sarà un uomo politico o un profilo civico? "Abbiamo qualche nome in testa, ma non è in questa sala – taglia corto Bignami, guardandosi anche ironicamente alle spalle, per ‘spulciare’ i presenti –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - FdI in via Stalingrado. Aperta la nuova sede: "Candidato sindaco? Abbiamo già dei nomi" Articoli correlati Leggi anche: Michele Sodano candidato sindaco, ci sono già 4 nomi dell'ipotetica squadra di governo Leggi anche: Abbiamo un altro candidato sindaco Approfondimenti e contenuti su FdI in via Stalingrado Aperta la nuova... Temi più discussi: La destra sceglie via Stalingrado, FdI apre nel cuore rosso di Bologna; Fdi inaugura la casa dei bolognesi per cambiare colore; Bologna, FdI apre la nuova sede e punta al Comune: Da via Stalingrado per arrivare a Palazzo d'Accursio. E sul candidato sindaco: Prima viene la coalizione, poi il nome; FdI in via Stalingrado. Aperta la nuova sede: Candidato sindaco? Abbiamo già dei nomi. FdI in via Stalingrado. Aperta la nuova sede: Candidato sindaco? Abbiamo già dei nomiBignami, capogruppo dei meloniani, sull’ipotesi di un ministro in campo: Continueranno con il proprio ruolo anche nel prossimo mandato. Proposta pronta per l’autunno, Foti: Cambiare a Bologna è pos ... ilrestodelcarlino.it FdI, sede in Stalingrado aperta da Foti e Bignami: Nostro nome per il 2027Secondo Tommaso Foti, ministro del governo ma oggi qui solo da militante, «si parte da via Stalingrado per arrivare a Palazzo d’Accursio». Perché sabato, aprendo la nuova sede provinciale di Fratelli ... bologna.repubblica.it L’esponente di FdI nel ristorante dopo la cessione delle quote - facebook.com facebook Da FdI a Vannacci, il travaso in Liguria: “La riviera sta diventando futurista” x.com