Ascom inaugurata la nuova sede sul territorio ferrarese | Spazi più moderni e funzionali

Questa mattina a Bondeno è stata inaugurata la nuova sede della delegazione Confcommercio. La cerimonia si è svolta venerdì scorso in piazza Garibaldi, davanti a rappresentanti delle autorità civili, militari e religiose. La sede, più moderna e funzionale, punta a rafforzare la presenza dell’associazione sul territorio ferrarese.

Una presenza sempre più concreta sul territorio matildeo. E' stata inaugurata venerdì 30, in piazza Garibaldi a Bondeno, la nuova sede della delegazione Confcommercio, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose del territorio. Il primo cittadino Simone Saletti, affiancato dall'assessore alle Attività produttive Michele Sartini, ha 'aperto' i nuovi spazi: "Si illumina la vetrina di una nuova 'casa del commercio' – ha spiegato -. Da sempre abbiamo a cuore il rapporto costruttivo con le associazioni di categoria, e quello con Confcommercio rappresenta un importante sodalizio orientato allo sviluppo delle attività esistenti e alla creazione di nuove.

