Scherzi a Parte torna su Canale 5 con Max Giusti

Max Giusti conduce la nuova stagione di Scherzi a Parte su Canale 5 perché il programma torna dopo anni di assenza. La trasmissione riprende il format originale e coinvolge comici e personaggi noti in scherzi divertenti. La prima puntata andrà in onda lunedì 2 marzo 2026 in prima serata. I produttori hanno deciso di rinnovare il cast e arricchire il format con nuove gag. La stagione promette sorprese e risate per il pubblico.

Mediaset rispolvera un classico della sua storia televisiva: da lunedì 2 marzo 2026, in prima serata su Canale 5, prende il via la diciassettesima edizione di Scherzi a Parte, con Max Giusti alla conduzione. Dopo anni di assenza e con lo sguardo rivolto al passato, il programma storico ideato nel 1992 da Fatma Ruffini ritorna con una veste aggiornata, che al momento prevede l'unica novità di un nuovo e più moderno logo. Il conduttore romano raccoglie il testimone da Enrico Papi, che ha guidato la quindicesima e la sedicesima edizione. L'ultima stagione, trasmessa tra settembre e ottobre 2022, aveva totalizzato una media di soli 1.