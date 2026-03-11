L’Italia ha battuto gli Stati Uniti 8-6 al Daikin Park di Houston durante il World Baseball Classic, ottenendo una vittoria storica. La partita ha visto gli azzurri prevalere sugli avversari statunitensi, regalando agli appassionati una vittoria memorabile. La sfida si è conclusa con un risultato che resterà impresso nel ricordo degli appassionati di baseball italiani.

È successo davvero. L’Italia ha battuto 8-6 gli Stati Uniti d’America al Daikin Park di Houston, regalandosi la vittoria più leggendaria della sua storia al World Baseball Classic. Gli USA di Bobby Witt jr, Gunnar Henderson, Aaron Judge e Roman Anthony hanno chinato la testa di fronte alla sontuosa compagine del ct Francisco Cervelli, trascinata da un line-up dinamitardo e da un bullpen mai così profondo per qualità e quantità. Conoscevamo la forza di questo gruppo, ma un conto sono le potenzialità, un altro metterle in pratica. Adesso non ci si può più nascondere: tra poche ore gli azzurri se la vedranno contro il Messico per l’accesso ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - THAT’S AMORE! Il sogno è realtà: un’eroica Italia piega gli Stati Uniti a Houston nel World Baseball Classic!

Articoli correlati

Leggi anche: World Baseball Classic 2026: Italia contro USA, a Houston c’è la supersfida

Leggi anche: LIVE Italia-Brasile 0-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: si comincia a Houston!

Una raccolta di contenuti su Stati Uniti

Discussioni sull' argomento Draghi, thriller e storie d’amore stanno trainando il mercato del libro; Italia Dreaming. Nikko Landeros, dagli Stati Uniti all'Italia in memoria del nonno: Il nostro obiettivo è vincere. Tutto può succedere, giusto? • Milano Cortina 2026; Girelli: 'Non credo sia un addio alla Juve'; V.o.sott.ita - la sposa.

Fra Stati Uniti ed Europa l’amore è al capolineaFirenze, 28 dicembre 2025 – Donald Trump e la sua amministrazione non amano l’Unione Europea, non fanno altro che ribadirlo. A parole e con i fatti, come dimostra il visto mancato a Thierry Breton, ex ... lanazione.it

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky spera che gli Stati Uniti non facciano concessioni alla parte russa sulla questione della revoca delle sanzioni precedentemente introdotte. facebook

Il presidente degli Stati Uniti Donald #Trump afferma in un'intervista telefonica con la CBS: "la guerra con l'Iran è praticamente finita". Aggiunge che "loro non hanno una marina, non hanno comunicazioni, non hanno un'aeronautica", dichiara di "considerare di x.com