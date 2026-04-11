Campogalliano nasce il gruppo Nati per leggere
A Campogalliano è stato ufficialmente costituito un nuovo gruppo di volontarie legato a
"Nati per leggere" arriva a Campogalliano. Al termine di un percorso formativo di 12 ore alla biblioteca "Il Falco Magico" di Carpi, si è ufficialmente costituito presso la biblioteca comunale "Edmondo Berselli" di Campogalliano un gruppo composto da sei volontarie "Nati per Leggere". Il gruppo –. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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