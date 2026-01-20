Ecco ’Nati per leggere’ alla scuola dell’infanzia

Alla scuola dell’infanzia Maria Immacolata di Ceparana è stato inaugurato il progetto “Parole per stare insieme”, dedicato a promuovere la lettura tra i bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi del comune di Bolano. L'iniziativa, inserita nel programma “Nati per leggere”, mira a favorire la crescita emotiva e linguistica dei più piccoli attraverso la lettura condivisa. Un percorso importante per sviluppare l’amore per i libri fin dalla prima infanzia.

Un presidio per promuovere la lettura nei più piccoli. Sabato scorso, alla scuola dell’infanzia Maria Immacolata di Ceparana, l’inaugurazione del progetto “Parole per stare insieme” che vedrà coinvolti i bambini residenti del comune di Bolano o iscritti alla sezione primavera, di età compresa tra i 24 e 36 mesi, a seguire il presidio “Nati per leggere”. I laboratori riguardanti il progetto saranno tenuti da esperti, e nello specifico da Francesca Palumbo per lo yoga, da Marta Cortese per la musicoterapia, da Lisa Picanti della Cm dance studio di Follo per la danza e dalla dottoressa Alessandra Antonucci per la psicomotricità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ecco ’Nati per leggere’ alla scuola dell’infanzia Leggi anche: Lazio, 770mila euro per “Scuola Attiva Kids 2025/26”: il progetto si estende anche alla scuola dell’infanzia Si fa male giocando con un cavalluccio gonfiabile alla scuola dell’infanzia: i genitori chiedono 52.000 euro di risarcimento, ma il Tribunale respinge la richiesta, ecco perchéUn incidente durante il gioco con un cavalluccio gonfiabile alla scuola dell'infanzia ha portato i genitori a chiedere un risarcimento di 52. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. In biblioteca torna “Nati per Leggere” - Il gruppo volontari tornerà con le letture per i bambini da 0 a 6 anni e per le loro famiglie a partire da lunedì 19 gennaio. civonline.it

Come nascondere un leone alla nonna – Lettura ad alta voce per bambini

Condividiamo dalla Fondazione Rocca dei Bentivoglio: NATI PER LEGGERE La voce di un genitore che legge crea un legame solido e sicuro con il bambino che ascolta. Continuano i laboratori di lettura gratuiti dedicati a genitori e bambini, da 0 a 3 a - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.