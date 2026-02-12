Campobasso-Livorno 1-2 | impresa al Molinari Amaranto in zona play off

Il Livorno vince 2-1 sul campo del Campobasso e si mette in buona posizione in classifica. Gli amaranto segnano con Malagrida e Bonassi, portando a casa tre punti importanti. La partita si gioca al Molinari e termina con un risultato che fa sorridere i tifosi toscani.

Livorno, 12 febbraio 2026 - Impresa del Livorno al Molinari, gli amaranto sconfiggono il Campobasso per 2-1 grazie alle reti di Malagrida e Bonassi. Una vera e propria prestazione eroica quella portata in campo dagli uomini di mister Venturato che nonostante l'ampio turnover giocano un primo tempo di grande qualità per poi soffrire in difesa nel secondo tempo, gli sforzi però sono ripagati dai tre punti che al momento portano gli amaranto in zona play off. Non si stava aprendo bene il match per gli amaranto con Seghetti che al 4’ non blocca la conclusione dalla distanza degli avversari, franando poi su Gala nel tentativo di recuperare il pallone, fortunatamente a salvare gli amaranto dal rigore c’era il fuorigioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La partita tra Campobasso e Livorno prevista per giovedì 12 febbraio alle 20 si giocherà senza tifosi amaranto.

