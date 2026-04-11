Nel dibattito politico si affaccia una nuova figura che si dichiara parte del campo largo, suscitando discussioni tra gli osservatori. La presenza di questa persona, che afferma “ci sono anche io”, si inserisce in un contesto di tensioni interne e di attese per possibili cambiamenti nelle alleanze. Mentre il quadro tra maggioranza e opposizione appare più stabile rispetto al passato, le tensioni all’interno del fronte di centrosinistra continuano ad alimentare il confronto pubblico.

Nuove tensioni attraversano il dibattito sul futuro del cosiddetto campo largo, proprio mentre il quadro politico nazionale sembra aver ritrovato un equilibrio più stretto del previsto tra maggioranza e opposizione. Il recente passaggio referendario, con un esito considerato fallimentare da più parti, ha finito per ridisegnare i rapporti di forza, riavvicinando in termini di consenso i due poli principali e riportando la competizione su un terreno di sostanziale testa a testa. Opposizione divisa e leadership incerta. In questo contesto l’opposizione si trova a dover sciogliere nodi sempre più complessi, a partire dalla gestione di una fase in cui ogni scelta strategica può incidere sugli equilibri delle prossime consultazioni elettorali. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Campo largo, adesso Schlein trema davvero! Ecco la sostituta: “Ci sono anche io”

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Conte: “Meloni bocciata, il No al referendum è un avviso di sfratto. Ora primarie aperte nel campo largo: io ci sono”Roma – È netto e immediato il leader 5 Stelle Giuseppe Conte: “Le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi sono dimissioni assolutamente necessarie e...

Temi più discussi: Campo largo, Schlein disponibile a vedere gli altri leader: Sì alle primarie ma prima il programma; Adesso le primarie sono diventate l’incubo di Schlein; Sondaggio Ghisleri. Alle primarie, Schlein batte Conte solo in una gara a due; Per i sondaggi il campo largo è avanti sul centrodestra (per un soffio).

Per ‘campo largo’ Meloni arranca: Tra poco tocca a noiRoma, 9 apr. (askanews) – Erano pronti a qualche colpo di teatro, nel campo largo, la scelta di Giorgia Meloni di presentarsi in aula per un’informativa era stata letta come l’annuncio di una controff ... askanews.it

Sondaggi politici 2026 | Primarie Campo largo: Conte 60% ‘apre’ crisi Pd, Salis-Bersani alternative a SchleinSondaggi politici di Eumetra sulle Primarie del Campo largo: Conte con percentuali bulgare batterebbe Schlein. Chi è in lizza (e chi meno) ... ilsussidiario.net

Ad oggi, se si andasse al voto, le centrodestra e campo largo risulterebbero praticamente in pareggio. Per avere più chances Meloni dovrebbe aprire la coalizione a Vannacci che, dopo il divorzio con Salvini, ha strappato via consensi alla destra. Ecco l’ultimo - facebook.com facebook

Conte parte in pole position nelle primarie del campo largo x.com