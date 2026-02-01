Alcaraz è il campione degli Australian Open è Grand Carreer Slam | Djokovic s'illude poi cede
Carlos Alcaraz ha conquistato il suo primo titolo agli Australian Open, battendo Novak Djokovic in una finale emozionante. Dopo aver perso il primo set, lo spagnolo ha ribaltato il risultato, vincendo i tre successivi e chiudendo il match 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Con questa vittoria, Alcaraz si aggiudica anche il Grand Carreer Slam, vincendo tutti i tornei dello Slam. Djokovic si è illuso di poter portare a casa il titolo, ma alla fine ha dovuto arrendersi.
Carlos Alcaraz batte Novak Djokovic 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 e completa il Grand Carreer Slam vincendo tutti i tornei dello Slam. Onore delle armi per il serbo.🔗 Leggi su Fanpage.it
