Cambio in Regione | la novarese Daniela Cameroni è la nuova assessora all' Istruzione
Nella serata di venerdì 10 aprile, la Regione Piemonte ha annunciato la nomina di Daniela Cameroni come nuova assessora all'Istruzione. La candidata, originaria della provincia di Novara, è stata scelta dal presidente regionale, che le ha conferito le deleghe relative a Istruzione, merito e diritto allo studio universitario. La nomina rappresenta un cambio nella composizione della giunta regionale.
La novarese Daniela Cameroni è la nuova assessora all'Istruzione della Regione Piemonte.La notizia della nomina è arrivata nella serata di ieri, venerdì 10 aprile: il presidente della Regione Alberto Cirio le ha assegnato le deleghe a Istruzione, merito e diritto allo studio universitario. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Nel post Chiorino in Regione c'è Daniela Cameroni, ma a Maurizio Marrone la delega al Lavoro "associata alla vicepresidenza"A quindici giorni di distanza dalle prime dimissioni da vicepresidente e a dieci dal definitivo “passo indietro a testa alta” di Elena Chiorino anche...
Valditara su dispersione scolastica e istruzione tecnico-professionale: “La Puglia, con la Calabria e la Campania, è la regione che ha dato la risposta più entusiasta”A Poggiardo il Ministro Valditara elogia i successi di Agenda Sud contro la dispersione scolastica e la grande adesione pugliese ai nuovi istituti...
Temi più discussi: Cambio in Regione: la novarese Daniela Cameroni è la nuova assessora all'Istruzione; Nel post Chiorino in Regione c'è Daniela Cameroni, ma a Maurizio Marrone la delega al Lavoro associata alla vicepresidenza; Regione Piemonte, Daniela Cameroni entra in giunta al posto di Chiorino: la delega al Lavoro a Marrone; Piemonte: per il dopo Chiorino arriva il rimpasto, Cameroni all’Istruzione e Marrone al Lavoro.
Cambio in Regione: la novarese Daniela Cameroni è la nuova assessora all'IstruzioneLa novarese Daniela Cameroni è la nuova assessora all'Istruzione della Regione Piemonte. novaratoday.it
Nel post Chiorino in Regione c'è Daniela Cameroni, ma a Maurizio Marrone la delega al Lavoro associata alla vicepresidenzaPer fare chiarezza servono tempo, letture, verifiche e contesto. Con due caffè al mese sostieni una redazione che seleziona l’essenziale e spiega senza rumore. Il beneficio è semplice: ritrovare lucid ... torinotoday.it
Il presidente Alberto Cirio ha designato Daniela Cameroni quale assessore della Giunta regionale e - facebook.com facebook
Rimpasto in Regione Piemonte, Cirio nomina Daniela Cameroni assessore all’Istruzione e alla Formazione x.com