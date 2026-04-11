Cambio in Regione | la novarese Daniela Cameroni è la nuova assessora all' Istruzione

Nella serata di venerdì 10 aprile, la Regione Piemonte ha annunciato la nomina di Daniela Cameroni come nuova assessora all'Istruzione. La candidata, originaria della provincia di Novara, è stata scelta dal presidente regionale, che le ha conferito le deleghe relative a Istruzione, merito e diritto allo studio universitario. La nomina rappresenta un cambio nella composizione della giunta regionale.

La novarese Daniela Cameroni è la nuova assessora all'Istruzione della Regione Piemonte.La notizia della nomina è arrivata nella serata di ieri, venerdì 10 aprile: il presidente della Regione Alberto Cirio le ha assegnato le deleghe a Istruzione, merito e diritto allo studio universitario. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Il presidente Alberto Cirio ha designato Daniela Cameroni quale assessore della Giunta regionale e - facebook.com facebook

Rimpasto in Regione Piemonte, Cirio nomina Daniela Cameroni assessore all’Istruzione e alla Formazione x.com