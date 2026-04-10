Nel post Chiorino in Regione c' è Daniela Cameroni ma a Maurizio Marrone la delega al Lavoro associata alla vicepresidenza

A quindici giorni dalle dimissioni di Elena Chiorino da vicepresidente e dieci giorni da quelle di Chiorino anche come assessora, è stato ufficializzato il subentro di Daniela Cameroni nel ruolo di consigliera regionale. Cameroni, esponente di Fratelli d’Italia e originaria di Novara, è entrata in Regione nel post di Chiorino. Nel frattempo, Maurizio Marrone ha mantenuto la delega al Lavoro, che è stata collegata alla vicepresidenza.

A quindici giorni di distanza dalle prime dimissioni da vicepresidente e a dieci dal definitivo “passo indietro a testa alta” di Elena Chiorino anche in veste di assessora, diviene ufficiale il subentro di Daniela Cameroni, consigliera regionale originaria di Novara ed esponente di Fratelli. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Elena Chiorino si dimette dalla vicepresidenza della Regione PiemonteNel solco di quanto fatto dall’ormai ex sottosegretario Andrea Delmastro, Elena Chiorino ha rassegnato le dimissioni da vicepresidente della Regione... Caso Delmastro, le “finte” dimissioni di Chiorino: lascia la vicepresidenza ma resta assessore regionale in PiemonteCome Andrea Delmastro anche lei era finita al centro del caso in quanto socia, insieme al sottosegretario, del ristorante romano gestito da Mauro... Temi più discussi: Fratelli d’Italia litiga sul post Chiorino. Oggi il possibile annuncio dell’incarico; Arianna Meloni a Torino per rimettere insieme i pezzi di Fratelli d'Italia nel Nord-Ovest; Piemonte: comincia la ricerca del nuovo assessore post-Chiorino, per Ricca (Lega) serve un rimpasto; Il Filo di Arianna. Meloni piomba in Piemonte per sistemare il caos del post-Delmastro. Piemonte, ex deleghe Chiorino divise fra Cameroni e Marrone(ANSA) – TORINO, 10 APR – La consigliera regionale novarese Daniela Cameroni, esponente di Fratelli d’Italia, è la nuova assessora a Formazione, Istruzione e Merito e Società a partecipazione regional ... espansionetv.it Cirio nomina Daniela Cameroni nuovo assessore e si riapre la porta in Consiglio per il cuneese Claudio SacchettoNella giornata di oggi il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha designato Daniela Cameroni, assessore della giunta regionale assegnandole le deleghe a Istruzione, Merito e Diritto allo ... targatocn.it Il presidente Alberto Cirio ha designato Daniela Cameroni quale assessore della Giunta regionale e le ha assegnato le deleghe a Istruzione, merito e diritto allo studio universitario, Formazione professionale e Rapporti con le società a partecipazione regional - facebook.com facebook Cirio nomina Daniela Cameroni nuovo assessore e si riapre la porta in Consiglio per il cuneese Claudio Sacchetto x.com