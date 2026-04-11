Secondo un rapporto recente, l’Italia si colloca al quarto posto in Europa per l’aumento dei decessi legati ai cambiamenti climatici. L’incremento delle temperature ha portato a un incremento delle morti, in particolare durante le ondate di calore estive. Si evidenzia che nei paesi più poveri, l’innalzamento della temperatura rischia di provocare un numero crescente di decessi legati a eventi climatici estremi.

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© Cms.ilmanifesto.it - Cambiamento climatico, Italia quarta in Europa per aumento dei decessi

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