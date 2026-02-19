Cambiamento climatico | in aumento in Italia le piogge estreme di breve durata

Il cambiamento climatico sta causando un aumento delle piogge estreme di breve durata in Italia. Recenti dati mostrano che le alluvioni si verificano con maggiore frequenza, mettendo in crisi infrastrutture e territori. Le recenti alluvioni in diverse regioni sono state alimentate da rovesci intensi che durano poche ore, ma che provocano danni significativi. Le città costiere e le zone collinari sono le più colpite, con strade allagate e frane improvvise. Le autorità monitorano attentamente i fenomeni per prevenire ulteriori danni.

Alluvioni in Italia: Raddoppiate le Piogge Estreme, a Rischio Infrastrutture e Territorio. L’Italia è sempre più vulnerabile a eventi meteorologici intensi e improvvisi. Un nuovo studio rivela che le piogge di breve durata ma ad alta intensità sono quasi raddoppiate negli ultimi 35 anni, mettendo a dura prova infrastrutture e aumentando il rischio di alluvioni e frane in diverse regioni del Paese. La ricerca, condotta da un team di scienziati italiani in collaborazione con istituzioni internazionali, sottolinea l’urgenza di adattare il territorio e le strategie di prevenzione al cambiamento climatico.🔗 Leggi su Ameve.eu

In aumento le piogge estreme di breve durata e concentrate in pochi chilometri, cosa dice lo studioIl recente studio rivela che le piogge intense di breve durata sono in crescita a causa di cambiamenti climatici.

Cambiamento climatico, l’Europa “non è preparata” a un aumento di temperatura di quattro gradiGli esperti dell’European Scientific Advisory Board on Climate Change affermano che l’Europa non è preparata a fronteggiare un aumento di quattro gradi di temperatura, causato dal rapido riscaldamento che la sta interessando.

Mourning in Italy! Sicily closes all seaports! 95,000 people without electricity!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.