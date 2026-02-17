Cambiamento climatico l’Europa non è preparata a un aumento di temperatura di quattro gradi
Gli esperti dell’European Scientific Advisory Board on Climate Change affermano che l’Europa non è preparata a fronteggiare un aumento di quattro gradi di temperatura, causato dal rapido riscaldamento che la sta interessando. Secondo il loro rapporto, il continente si sta riscaldando circa il doppio rispetto alla media mondiale, con alcune zone che già registrano temperature record. In particolare, le regioni mediterranee hanno visto un’accelerazione delle ondate di calore negli ultimi anni, mettendo a rischio le coltivazioni agricole e le risorse idriche.
Nel loro nuovo rapporto, “Strengthening resilience to climate change – Recommendations for an effective EU adaptation policy framework”, gli esperti dello European Scientific Advisory Board on Climate Change sottolineano che l’Europa si sta riscaldando circa il doppio rispetto alla media globale. A fronte di un aumento globale di 1,4 °C rispetto ai livelli preindustriali, il continente ha già registrato incrementi ben superiori, con un’accelerazione evidente negli ultimi anni. Impatti già visibili, costi in crescita. Gli eventi meteorologici estremi stanno già causando perdite significative in termini di vite umane, danni economici e degrado degli ecosistemi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
