Coppa Italia di sci alpinismo | recupero sul Belvedere a Macugnaga Previsti 150 atleti

La Coppa Italia di sci alpinismo ha un nuovo appuntamento, con il recupero della gara previsto per sabato 24 gennaio sul Belvedere di Macugnaga, in Valle Anzasca. La competizione, che vede la partecipazione di circa 150 atleti, si svolgerà con partenza alle 13, offrendo una valida opportunità di recupero dopo l’annullamento dell’evento originale di Bagolino.

Si terrà sabato 24 gennaio, con partenza alle 13 sulle nevi del Belvedere di Macugnaga in Valle Anzasca, il recupero della gara di Coppa Italia di sci alpinismo inizialmente prevista domenica 18 gennaio a Bagolino.Un appuntamento di rilievo ai piedi del Monte Rosa alla vigilia dello storico.🔗 Leggi su Novaratoday.it

