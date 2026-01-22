Torino Cairo promette | Con Petrachi pensiamo a migliorare il Toro Baroni? Ci siamo detti questa cosa

Il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi lavorano insieme per rafforzare il Torino. Durante un incontro, Cairo ha anche condiviso alcuni dettagli sui colloqui con l’allenatore Marco Baroni, evidenziando l’impegno costante per migliorare la squadra. La strategia mira a consolidare il progetto tecnico e a pianificare le prossime mosse nel calciomercato.

Vives, ex Toro, si racconta: «Petrachi la scelta giusta! Baroni è un allenatore importante e l’ha dimostrato. Su Cairo e i tifosi…»Vives, ex calciatore del Torino, intervista Tuttosport per condividere il suo pensiero sulla recente gestione della squadra.

Obrador primo acquisto

