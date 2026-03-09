Dimarco a Sky | Ci è mancata lucidità La gente non ci vedeva tra le prime 4 e siamo a +7 Ricci? L’anno scorso con la Lazio…

Federico Dimarco, giocatore dell’Inter, ha parlato dopo la sconfitta contro il Milan. Ha detto che la squadra ha perso lucidità e che, nonostante le difficoltà, si trova comunque a +7 in classifica, anche se non era vista tra le prime quattro. Ha anche ricordato Ricci, facendo riferimento alla stagione precedente con la Lazio.

Inter News 24 L’esterno dell’Inter, Federico Dimarco, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta rimediata in campionato contro il Milan. Intervenuto nel corso del postpartita di Milan Inter, il difensore nerazzurro Federico Dimarco ha commentato così il KO rimediato per 1 a 0 nel derby del 28° turno del campionato di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. PARTITA – « Il primo tempo l’avevamo preparata di stare in un blocco medio, sapevamo che il Milan poteva farci male in ripartenza. Abbiamo creato troppo poco per quello che abbiamo dimostrato finora in campionato, ci è mancata lucidità. Abbiamo avuto due occasioni, io e Mkhitaryan, dovevamo fare meglio ». 🔗 Leggi su Internews24.com

