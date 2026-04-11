Carlo Calenda ha criticato duramente Giorgia Meloni per aver sostenuto i leader di alcuni paesi europei e americani, tra cui Orban e Trump. Secondo l'ex ministro, questa posizione implica un appoggio a figure considerate contro i valori europei. La polemica si è concentrata sulle dichiarazioni di Meloni, che non ha condannato apertamente le scelte di questi leader. La discussione si inserisce nel dibattito pubblico sulle alleanze politiche e i riferimenti internazionali del governo italiano.

Il segretario di Azione Carlo Calenda ha attaccato duramente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la sua vicinanza al primo ministro ungherese Orban e a Trump, affermando che sostenerli equivale a stare dalla parte di Putin. Di recente, il vicepresidente Usa Vance in visita proprio in Ungheria ha ricordato il sostegno della premier italiana all’attuale amministrazione americana. Calenda attacca Meloni sul sostegno a Orban In un’intervista al giornale online Linkiesta, il segretario di Azione Carlo Calenda ha criticato la premier Meloni per la sua vicinanza all’amministrazione Trump e al primo ministro ungherese Orban. Le critiche di Calenda sono nate da un episodio della visita del vicepresidente statunitense J.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Calenda attacca Meloni per il sostegno a Orban e Trump, "se stai con loro stai con Putin e contro l'Europa"

Se Meloni sta con Orbán allora sta anche con Putin, e quindi contro l’EuropaNegli ultimi quattro anni Giorgia Meloni ha provato a costruire un profilo europeista senza mai rinunciare alla sua matrice sovranista.

Calenda all’attacco di Renzi: «Se sostieni Trump e Netanyahu e stai nel campo largo il problema è psichiatrico più che politico»Scontro social e per interposta persona tra Carlo Calenda e Matteo Renzi sul tema della guerra in Iran.